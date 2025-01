EU gaat eerste sancties tegen Syrië opheffen, maar blijft voorzichtig

De buitenlandministers van de Europese Unie hebben afgesproken dat stap voor stap een aantal sancties tegen Syrië opgeheven wordt. De EU wil het land graag helpen bij de wederopbouw na de val van het regime-Assad, maar blijft wel op zijn hoede.

Europese leiders blijven voorzichtig: in Brussel vielen termen als "stapsgewijs" en "tijdelijk en voorwaardelijk". Het opheffen van sancties gebeurt dan ook niet meteen. Wat er vandaag is afgesproken, benadrukte EU-buitenlandchef Kallas, is "een route richting het opheffen van de sancties tegen Syrië".

Details moeten nog uitgewerkt worden. Ook zei Kallas dat opgeheven sancties ook weer kunnen worden ingevoerd, mocht daar reden toe zijn.

De bedoeling is dat allereerst maatregelen op het gebied van infrastructuur en energie verdwijnen. Die zitten het meest in de weg bij het opbouwen en ontwikkelen van het land, legde minister Veldkamp uit na afloop van de bijeenkomst. "Andere sancties handhaven we voorlopig", zei hij, "bijvoorbeeld tegen wapenexport, maar ook tegen bepaalde personen en organisaties."

Een van die organisaties is rebellengroep HTS, die het regime van president Assad ten val bracht en het nu voor het zeggen heeft in Syrië. Hoewel die groep door de VN en de EU als terroristische organisatie gezien wordt, zijn de eerste signalen vanuit de overgangsregering volgens de EU positief.

Daad bij het woord

Begin deze maand waren voor het eerst Europese buitenlandministers op bezoek in Syrië om te praten over een nieuwe regering. De Duitse en Franse collega's van Veldkamp benadrukten dat iedereen in het land bij die nieuwe regering betrokken moet zijn, ongeacht geslacht of etnische groep.

De nieuwe machthebbers zeiden dat te begrijpen. Maar, zei Veldkamp: "We willen echt zien dat ze de daad bij het woord voegen." Een andere belangrijke eis vanuit de EU is dat in het nieuwe beleid geen plaats is voor extremisme en voor de voormalige bondgenoten Rusland en Iran.

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken Shibani noemde het besluit van de EU vandaag een "positieve stap".