Zorgen over gebrek aan transparantie bij Defensie na rapport-Hawija

Hoe kan het zo vaak misgaan op dat departement? Voermans durft het niet met zekerheid te zeggen. "Er is wel eens gezegd: het zit in het DNA van Defensie om niet met alle spullen gelijk voor de dag te komen, dus de vijand niet wijzer te maken dan die is. Maar in andere landen gebeurt het wel."

Bovendien, zegt de staatsrechtdeskundige, niet alle gevallen van verkeerd informeren waren doelbewuste acties zoals bij 'Hawija'. "Het gaat soms ook om ongelukkige communicatie tussen operationele onderdelen en bewindslieden."

Roer om sinds toeslagenaffaire

De huidige minister van Defensie, VVD'er Ruben Brekelmans, zegt dat de afgelopen jaren al "een heleboel verbeteringen zijn doorgevoerd". Tegelijkertijd erkent hij dat zijn departement nog transparanter moet worden. Zijn voorganger sprak die ambitie in 2018 al uit.

Volgens Voermans is er al wat verbetering te zien: in de afgelopen twee à drie jaar lijkt het aantal incidenten met informatievoorziening af te nemen. "In de Rutte-jaren ging de pet nog wel eens over bepaalde gegevens heen. Toen dat duidelijk werd in de toeslagenaffaire is het roer omgegaan, naar mijn idee."

De Open State Foundation, een organisatie die zich inspant voor een transparante overheid, is minder positief. Sorgdragers conclusies zijn "zeer ernstig", zegt Tim Vos-Goedhart namens de organisatie. "De werking van de democratie wordt geschaad."