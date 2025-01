Oost-Congo al langer toneel van strijd, vooral grondstoffen gewild

De strijd in Congo is niet nieuw. In het oosten van het land zijn tal van strijdgroepen actief. Het geweld laaide ruim twee jaar geleden weer op, toen M23, de grootste militie, de strijd intensiveerde.

M23 is goed uitgerust en bestaat uit Tutsi's. Dat is een bevolkingsgroep in delen van Congo, Rwanda en Burundi. M23 zegt dat ze de Tutsi-bevolking willen beschermen tegen Hutu's, een bevolkingsgroep die ook leeft in Oost-Congo. In Rwanda, dat de groep naar verluidt dus steunt, zetelt ook een Tutsi-regering.

Waar de groep zichzelf beschouwt als bevrijders, wijzen mensenrechtenorganisaties juist op gruweldaden waarvan M23 wordt beschuldigd. Onder meer Amnesty en Human Rights Watch zeggen dat de groep zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden, moorden en verkrachtingen.