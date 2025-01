Glazen transferplafond van 1 miljoen gebroken in vrouwenvoetbal: 'Dit is pas het begin'

Vooral in de Britse Womens Super League wordt er geïnvesteerd, zegt ze. "De meeste clubs hebben het goed op orde in Engeland, de budgetten nemen daar toe. Ze hebben ook lef, ze durven. Ze zeggen: als we een speelster voor een miljoen kopen, en die speelt hier een jaar of 6, dan is dat een koopje."

Dat kan Abdullah Abdullah beamen. De Britse sportjournalist volgt het vrouwenvoetbal al jaren op de voet. "Ik sta er niet van te kijken dat Chelsea dit bedrag neerlegt voor Girma. Het was slechts een kwestie van tijd. Ze hebben echt als doel om de Champions League te winnen dit seizoen. Ik denk dat verder alleen Barcelona en Olympique Lyon dit bedrag van 1 miljoen kunnen neerleggen."

'Top class player'

Is het dan niet opvallend dat Chelsea zo fors de portemonnee trekt voor een verdedigster? "Ja, het is op zich een kleine verrassing dat het transferrecord wordt gebroken door een verdediger, maar ze is wel een top class player. Emma Hayes, bondscoach van de Amerikaanse vrouwen, noemde haar de beste verdediger van de wereld."

Abdullah: "Vier jaar geleden keken we nog op van transfers van 400 duizend euro. Dat waren enorme bedragen. Het zal alleen nog maar meer worden. De speelsters worden steeds beter, er komt meer geld binnen in het vrouwenvoetbal. En clubs kunnen dus meer geld gaan vragen voor voetbalsters. In de komende jaren gaan we denk ik wel naar transfers van 2 of 3 of 4 miljoen dollar."

"Ik denk dat het de komende jaren nog harder zal gaan", zegt ook Blokhuis. Al plaatst ze wel een kanttekening. "De verschillen tussen de top en de onderkant van het vrouwenvoetbal worden groter. Lang niet elke club kan deze investering doen. Vooral Chelsea is goed op weg. Ze hebben een riant budget, halen ook eigen sponsoren binnen."