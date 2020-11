In coronaseizoen doen NK allround er weer toe: 'Het gaat me om de titel'

Roest weet het, helemaal nu Kramer niet fit is: 'Ik ben de grote favoriet' - NOS

In een door corona overhoopgehaald schaatsseizoen doen de NK allround er weer écht toe. En lang niet alleen omdat de winnaars een startbewijs voor de EK allround krijgen. "Het gaat me om de titel", zegt Patrick Roest, topfavoriet bij de mannen. "Dit jaar is natuurlijk alles anders. Er zijn wat minder wedstrijden en dan wil je er staan. Zeker bij dit NK allround wil je de titel hebben." Het is dat Sven Kramer kampt met griepverschijnselen, pas vrijdag beslist hij over zijn deelname. Maar verder staan alle toprijders dit weekeinde in Thialf aan de start. Het is zeldzaam geworden bij de NK allround. Geen reden om mee te doen Kramer pakte zes nationale titels, maar liet na 2015 ieder jaar verstek gaan. En Roest werd zelfs nog nooit nationaal kampioen allround, terwijl hij wel drievoudig wereldkampioen is. Het had alles te maken met de invulling van kalender. "De EK's en de WK's waren voor ons vele malen belangrijker. Wij hoefden ons niet meer te plaatsen", zegt Kramer.

Roest: "Je kon je via de NK afstanden (eind december, red.) al plaatsen voor de WK allround", legt Roest uit. "Toen was er geen reden om de NK allround nog te rijden, maar koos je vaak voor een trainingsblok. Dat is jammer, maar wel het verstandigst. Nu wil je er echt voor strijden en is het een heel mooie wedstrijd om aan mee te doen." Duel tussen allroundkampioenen Voor Kramer is zijn ploeggenoot Roest de topfavoriet voor de titel. "Hij heeft een snelle 500 meter en daar pakt hij normaal gesproken heel veel winst mee." Kramer hoopt dat hij fit genoeg is voor een duel met de man die hem de afgelopen jaren heeft overvleugeld op de lange afstanden en het allround. Kramers laatste individuele titel dateert alweer van januari 2019, toen hij Roest de baas was op de EK op het Italiaanse buitenijs van Collalbo. "Op de NK afstanden reed ik een goede vijf kilometer en ik voelde me elke week beter worden richting deze wedstrijd..."

Januari 2019: Roest moet zijn meerdere erkennen in Kramer bij de EK allround - ANP

De overwinning in Collalbo kwam onverwacht, Kramer hoopt op een nieuwe stunt. "Dat is wel waarom ik schaats. Als ik dat geloof niet meer heb, moet ik niet meedoen." Roest hoopt op zijn beurt dat Kramer gewoon in staat is mee te doen. "Ik strijd graag tegen Sven, het is mooi voor het toernooi." "Ik weet dat ik de grote favoriet ben", vervolgt Roest. "Als ik geen foutjes maak, zou ik er heel goed voor staan. Maar je moet het vier keer laten zien. En Marcel Bosker heeft laten zien dat hij sterk is en Jan Blokhuijsen ook."