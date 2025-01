Utrecht pakt overlast op grachten aan: maximaal 12 passagiers op sloep

De gemeente Utrecht wil een einde maken aan de overlast die grote groepen feestvierders veroorzaken in de grachten. Daarom komt er een limiet van dertien mensen op sloepen in de stad: twaalf passagiers en een schipper. Wethouder Schilderman heeft dat aangekondigd in een brief aan de gemeenteraad.

Grote groepen feestende mensen zorgen al jaren voor overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid, afval en alcoholgebruik. Ook over wildplassen en schade aan het groen in de stad krijgt de gemeente regelmatig klachten binnen, meldt RTV Utrecht.

Volgens de wethouder gaat het vaak om open sloepen met grote groepen mensen uit andere steden. Ze veroorzaken niet alleen overlast op het water, maar ook bij het in- en uitstappen op aanlegsteigers in de binnenstad.

Meer capaciteit voor handhaving

De limiet van dertien mensen per sloep moet overlast zo veel mogelijk voorkomen. Tegelijkertijd moet de maatregel het voor handhavers makkelijker maken om op te treden, zegt Schilderman.

Utrecht volgt hiermee het voorbeeld van Amsterdam. Daar geldt al jaren dat op een gewoon vaartuig niet meer dan twaalf mensen plus een schipper aan boord mogen. Grotere groepen moeten aan boord stappen van een vaartuig dat daarvoor een vergunning heeft.

Naast deze nieuwe maatregel wil Utrecht ook meer gaan handhaven. De capaciteit van toezicht en handhaving op het water wordt dit jaar daarom volgens de wethouder meer dan verdubbeld ten opzichte van 2024. Er zullen dit jaar dus ook meer boa's op boten te zien zijn.