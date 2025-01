Duizenden gevangenen in Goma ontsnapt na gevechten tussen rebellen en leger

In Goma in Oost-Congo zijn zo'n 2000 gevangenen ontsnapt na een uitslaande brand in de gevangenis. De brand ontstond nadat buiten de gevangenismuren gevechten waren uitgebroken tussen rebellengroep M23 en het Congolese regeringsleger.

Het gaat om de grootste gevangenis in de stad. "Iedereen die in de cel zat, inclusief vrouwen, mannen en minderjarigen, wisten te ontsnappen", zei een van de vrijgekomen gevangenen.

Ook hebben de rebellen in Goma het gebouw van de staatszender RTNC ingenomen, melden Congolese media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn.

Goma is met zo'n twee miljoen inwoners de grootste stad in het oosten van de Democratische Republiek Congo. De stad ligt op de grens met Rwanda. Rebellengroep M23, die volgens de VN en Congo door Rwanda gesteund wordt, heeft de afgelopen weken aanzienlijke terreinwinst geboekt rondom de stad. Sindsdien zijn honderdduizenden burgers op de vlucht geslagen.

Buitenwijken van de stad

Gisteren bereikten M23-strijders de buitenwijken van Goma. Het is niet duidelijk of de stad geheel in handen van de rebellen is gevallen. Vannacht claimde de groep de stad te hebben "bevrijd", maar dat is niet bevestigd door de Congolese autoriteiten.

Op beelden die door de NOS zijn geverifieerd, zijn militaire voertuigen van het regeringsleger te zien die door de straten van de stad rijden.