Haven Rotterdam wil snelheidslimiet voor scheepvaart rondom Erasmusbrug

De Rotterdamse haven wil een snelheidslimiet in het gebied rondom de Erasmusbrug in Rotterdam. Schepen zouden dan nog maximaal 20 kilometer per uur mogen varen.

Havenmeester René de Vries, verantwoordelijk voor de veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven, hield dat pleidooi bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Volgens hem neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de snelheidsbeperking "in de loop van 2025" op in de Regeling Snelle Motorboten Rijkswateren.

Maar het ministerie zelf bevestigt dit niet. "Verregaande maatregelen - zoals het naar beneden brengen van de maximumsnelheid - kunnen alleen genomen worden als heel duidelijk is wat de impact daarvan is op alle betrokken partijen", zegt een woordvoerder in een reactie. "Op dit moment heeft de minister daarover nog geen beslissing genomen."

Aanvaringen watertaxi's

Aanleiding voor de gevraagde snelheidslimiet zijn de vele aanvaringen op dit deel van de Nieuwe Maas. Vorig jaar waren dat er 148. Een jaar eerder stond het aantal op 157, schrijft Rijnmond. Het totale aantal nam dus iets af, maar er zaten wel drie ernstige ongevallen bij.

Zo was er in november een botsing tussen een watertaxi en een waterbus. Bij dat ongeluk raakten de kapitein van de watertaxi en twee passagiers lichtgewond. Uit onderzoek van de regionale omroep bleek dat de watertaxi destijds te hard voer bij het verlaten van de Leuvehaven richting de Nieuwe Maas.

Havenmeester De Vries hoopt in de toekomst ook op een verbod voor varend verkeer om elkaar te kruisen, boven op de snelheidsbeperking. Daarnaast moet er volgens hem meer aandacht komen voor zogeheten slow lanes voor recreatieboten, waar lagere snelheden verplicht zijn.

Botsingen Willemsbrug

Iets anders waar hij zich zorgen over maakt, zijn de aanvaringen tussen binnenvaartschepen en bruggen. Zo gebeurde het afgelopen jaar twee keer dat een schip de Willemsbrug raakte. In beide gevallen ging het om een inschattingsfout van de schipper.

De gevolgen van beide ongelukken vielen mee, maar de havenmeester vraagt zich af of de schippers voldoende op de hoogte zijn van de brughoogtes. "Een vergissing die soms wordt gemaakt, is dat de Willemsbrug en Erasmusbrug een gelijke hoogte hebben, maar dat is niet zo", maakt De Vries duidelijk. Hij wil daarover meer bewustwording onder schippers.