Duitse baanwielrenploeg aangereden op Mallorca door 89-jarige bestuurder

De renners zijn naar diverse ziekenhuizen op het eiland gebracht. Drie van hen zouden er ernstig aan toe zijn, maar geen van hen is in levensgevaar. Het zou vooral gaan om botbreuken. Een renner van de groep van zeven werd wel geraakt, maar hoefde niet voor medische zorg naar het ziekenhuis.

Over het hoofd gezien

Het ongeluk gebeurde maandagochtend in de buurt van het vliegveld van Palma de Mallorca, waar de ploeg aan het trainen was voor de EK, van 12 tot 16 februari in het Belgische Heusen-Zolder. De bestuurder zou te hard hebben gereden, de groep over het hoofd hebben gezien en vol ingereden zijn op de renners.

Uit testen bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was.