Erasmusschutter Fouad L.: 'Ik ga anders om met emoties'

"U bent die kamer in gegaan en heeft op haar geschoten?", vraagt een van de rechters aan Erasmusschutter Fouad L. over de moord op zijn buurvrouw in september 2023. "Ja, helaas", antwoordt L. "'Helaas' zeg je als iets per ongeluk verkeerd is gegaan", reageert de rechter. "Helaas klinkt..." "Niet toereikend?", vraagt L. "Nee", zegt de rechter.

Op de eerste dag van de inhoudelijke zitting in de zaak tegen de 33-jarige L. zijn er meerdere momenten dat de rechters en officieren hem erop wijzen dat zijn antwoorden kwetsend zijn voor de nabestaanden. Ook proberen ze meermaals te achterhalen hoe hij zich voelt over zijn daden. Maar dan stokt het gesprek steeds.

Dat heeft allemaal te maken met de autismespectrumstoornis van L., zeggen deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij heeft volgens hen moeite met het herkennen van emoties en het omgaan daarmee. "Het is niet zozeer onwil om de vragen te beantwoorden, maar alles wordt in een rationele redenering gegoten. En dat maakt dat het gesprek heel stroef verloopt."

'Anders omgaan met emoties'

L. staat deze week terecht voor de moord op zijn buurvrouw, haar 14-jarige dochter en een docent van zijn opleiding geneeskunde op het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vanochtend zei hij al dat hij tijdens zijn studie werd tegengewerkt door docenten en daar zo boos over was dat het plan ontstond om mensen te vermoorden, onder wie een docent. Ook stichtte hij brand in zijn eigen woning en in het Erasmus MC.

Toen L. ontdekte dat hij zijn diploma niet zou krijgen, ontstond er "een heel verschrikkelijk plan":