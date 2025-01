Coca-Cola roept blikjes en flesjes frisdrank terug om chloraat

Een aantal soorten blikjes en flesjes frisdrank van Coca-Cola worden teruggeroepen omdat er te veel van de stof chloraat in zit. Het gaat om bepaalde verpakkingen van Coca-Cola en andere dranken die onder The Coca-Cola Company vallen, zoals Fuze Tea, Fanta Cassis en Minute Maid. De drankjes zijn vanaf eind november verkocht in winkels en automaten.

Volgens The Coca-Cola Company gaat het in Nederland om "ongeveer 170.000 kisten" frisdrank die teruggeroepen worden. De drankjes zijn geproduceerd in Gent. In België is de terugroepactie dan ook vele malen groter; daar gaat het om vele miljoenen producten.

Chloraat is een stof die kan ontstaan bij het gebruik van desinfecterende middelen met chloor, wat in fabrieken veel gebeurt. In allerlei voedingsmiddelen komt daarom chloraat voor in kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld omdat er niet goed nagespoeld wordt na het schoonmaken.

Vroeger werd het gebruikt als onkruidverdelger, maar dat is in Europa inmiddels verboden. Sinds 2020 is de maximale hoeveelheid chloraat die in een product mag zitten, verlaagd. Zit er meer in, dan moet het product van de markt gehaald worden.

'Risico is klein'

In kleine hoeveelheden is de stof niet schadelijk voor de gezondheid. Hoeveel chloraat er precies in de blikjes en flesjes zit, is niet bekend, maar volgens Coca-Cola is het risico voor consumenten zeer laag.

Het Voedingscentrum bevestigt dat: "In Nederland is het risico van ziek worden door chloraat in voeding klein. Als je tientallen jaren achter elkaar te veel chloraat binnenkrijgt, kan het effect hebben op de schildklier. Vooral mensen met een schildklierafwijking of mensen met een (ernstig) jodiumtekort kunnen dan klachten krijgen."

Coca-Cola heeft een lijst gepubliceerd met alle producten die teruggebracht moeten worden. Wie zo'n verpakking heeft gekocht, wordt aangeraden de frisdrank niet te drinken. In de winkel waar het is gekocht kunnen kopers hun geld terugkrijgen. Of dat nodig is, is te zien aan de productiecode die op de onderkant van de verpakking staat.