Gebruik dure afslankspuit groeit snel, versterkt gezondheidskloof

Reactie zorgminister Agema

"De belofte van afslankmedicatie is groot. We hopen dat deze een bijdrage kan leveren aan het verminderen van het aantal mensen met overgewicht en aanverwante klachten. Ik verwacht dit jaar de adviezen van het Zorginstituut over de middelen Wegovy en Mounjaro. Ik verwacht dan meer duidelijkheid over de bijwerkingen en kosteneffectiviteit van opname van deze middelen in het basispakket en bij welke patiënten deze middelen het meest passend kunnen worden ingezet. Deze adviezen helpen mij om te beslissen of we deze middelen kunnen vergoeden vanuit de basisverzekering, en onder welke voorwaarden."