Veldkamp: alles op alles zetten om gestolen kunst Drents Museum te vinden

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft met zijn Roemeense ambtgenoot Hurezeanu gesproken over de kunstroof in het Drents Museum. Veldkamp benadrukte naar eigen zeggen dat Nederland er alles aan doet om de gestolen objecten terug te krijgen. Het gesprek was in Brussel, waar de ministers zijn voor een vergadering van de Europese Unie.

Het nieuws over de roof kwam hard aan in Roemenië. De stukken kwamen uit het Nationaal Historisch Museum in Roemenië, dat ze had uitgeleend voor een tentoonstelling in Assen. In Roemenië werd kritisch gereageerd op de bruikleenovereenkomst. Hiernaar gevraagd, spreekt minister Veldkamp tegen dat er onenigheid is tussen de landen.

"Er is helemaal geen kou in de lucht. We hebben gesproken over onze samenwerking als het gaat om het opsporen van de daders van deze verschrikkelijke diefstal", zegt Veldkamp. "Ook in Nederland zijn we zeer geschrokken door deze kunstroof. Ik besef ook hoe belangrijk het is en hoe deze in de Roemeense context valt. Het gaat echt om heel bijzondere kunstwerken uit een heel bijzondere periode."

Vier topstukken weg

De inbraak in het Drents Museum was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daders namen in enkele minuten vier topstukken mee uit een grote archeologietentoonstelling. Een daarvan is de gouden helm van Cotofenesti, die in Roemenië een iconische status heeft. Het stuk is van bijna puur goud. Ook werden drie gouden armbanden meegenomen.

De politie deelde beelden van de roof, waarop te zien is hoe drie mensen een buitendeur openbreken. Ook was er een explosie. Bij de politie zijn meer dan honderd tips binnengekomen.

Het Drents Museum zegt vandaag in een verklaring enorm geschokt te zijn door de gebeurtenis. "Het doet ons enorm veel verdriet en we leven intens mee met onze collega's van het National History Museum of Romania in Boekarest, door wie de geroofde kunstobjecten waren uitgeleend."

Het museum is voorlopig gesloten voor publiek. Vanwege het politieonderzoek zegt het museum niet alle vragen te kunnen beantwoorden.