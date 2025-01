Officiële gedeelte herdenking bevrijding Auschwitz begonnen

In Polen is de officiële herdenking gaande van de bevrijding Auschwitz-Birkenau. Vandaag tachtig jaar geleden werd het voormalige concentratie- en vernietigingskamp bevrijd door het Sovjetleger.

De bijeenkomst vindt plaats in een grote tent die deels over de toegangspoort van het kamp is opgetrokken. De herdenking wordt bijgewoond door tal van regeringsleiders en staatshoofden.

Overlevenden

Die spreken zelf niet. Ze luisteren naar de verhalen van zo'n vijftig voormalige gevangenen die de bijeenkomst bijwonen. Ze dragen blauw-wit gestreepte sjaals, de kleuren die herinneren aan de kampkleding die ze tachtig jaar geleden moesten dragen.

De overlevenden die aan het woord komen, vertellen over de vernederingen en gruwelijkheden die ze in en buiten het kamp meemaakten. Ook waarschuwen ze voor het opkomend antisemitisme wereldwijd en wezen ze op de plicht om daartegen op te treden.

Onder de toehoorders zijn de Duitse bondskanselier Scholz, de Duitse bondspresident Steinmeier en andere regeringsleiders en staatshoofden. Nederland is vertegenwoordigd door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.