Hoek toch aan de slag bij Heerenveen: 'Hij heeft opleiding keeperstrainer zelf opgezet'

Frans Hoek mag toch aan de slag als keeperstrainer bij sc Heerenveen. Dat heeft de KNVB laten weten. Vorige week meldde de voetbalbond nog dat hij niet beschikt over de juiste papieren om te werken in de eredivisie.

De 68-jarige Hoek werd tot het einde van het seizoen aangesteld als vervanger van Harmen Kuperus, die door een verschil van inzicht vertrok bij de Friezen. Tot er een kink in de kabel kwam. Sinds dit seizoen heeft de KNVB als eis gesteld dat clubs in de eredivisie moeten beschikken over een gediplomeerde keeperstrainer.

Lange staat van dienst

Aan die eis voldoet Hoek niet, maar een lange staat van dienst heeft hij wel. In het verleden was hij keeperstrainer bij Bayern München, Ajax, Manchester United en het Nederlands Elftal.

Na nadere bestudering van de regelgeving is de KNVB nu van mening dat Hoek toch in aanmerking komt voor de licentie. "Hij heeft de opleiding tot keeperstrainer opgezet en zelf ook lesgegeven en volgens de regels beschikt hij dan over de juiste licentie", zegt een woordvoerder van de KNVB tegen persbureau ANP.