Deventer weert Twente-fans: 'Gedrag is onacceptabel en het is niet eerste keer'

De supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat heeft de gemeente Deventer besloten naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom de bekerwedstrijd tussen beide clubs op 15 januari.

In dat door Go Ahead met 3-1 gewonnen duel werden er vuurwerkbommen op het dak van het stadion gegooid. Na afloop brak een deel van de aanhang van Twente door een hek om bij de thuistribunes te komen. Toen de politie ingreep, werden zij bekogeld met blikken en flesjes bier.

Gedrag is onacceptabel

Burgemeester Ron König laat op de site van de gemeente Deventer weten dat "na overleg met politie, het Openbaar Ministerie en Go Ahead Eagles, er besloten is dat de fans van FC Twente niet welkom zijn".

"Dit gedrag is onacceptabel en het is niet de eerste keer. Ook tijdens de vorige twee thuiswedstrijden tegen FC Twente was het flink raak. De persoons- of groepsgerichte aanpak heeft niet gewerkt. Ik zie nu geen andere mogelijkheid dan een collectieve maatregel om de openbare orde en veiligheid te waarborgen," aldus König.

Go Ahead Eagles trapt zondag om 14.30 uur af tegen FC Twente in de Adelaarshorst. De club uit Deventer staat op de zevende plek in de eredivisie. FC Twente staat op de vijfde plek, met drie punten meer dan de Eagles.