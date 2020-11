Ex-topman Wirecard zwijgt tijdens parlementair verhoor

Markus Braun - Reuters

De voormalige baas van het gevallen Duitse techbedrijf Wirecard heeft tijdens het verhoor door een parlementaire onderzoekscommissie zijn kaken stijf op elkaar gehouden. Markus Braun weigerde om meer dan vijftig vragen over de zaak te beantwoorden. Wel zei hij dat Duitse functionarissen zich niet ongepast hebben gedragen en dat hij vertrouwen heeft in het Duitse juridische systeem. Braun zit in de gevangenis en had die voor het verhoor tijdelijk verlaten. Geïrriteerd Braun en andere mensen uit de top van Wirecard worden ervan verdacht de omzet van het bedrijf te hebben opgeschroefd met nepinkomsten om zo aantrekkelijker te zijn voor investeerders en klanten. In juni moest Wirecard bekennen dat een bedrag van 1,9 miljard dat in de boeken stond, waarschijnlijk helemaal niet bestond. Markus Braun heeft eerder ontkend dat hij fout zat en gezegd dat Wirecard het slachtoffer is van een grotere fraude, maar deed er vanmiddag dus het zwijgen toe. Sommige parlementariërs waren daardoor zichtbaar geïrriteerd en stelden vragen over onder meer Brauns familie. Daarop werd de hoorzitting geschorst.

Wat is Wirecard? Jarenlang was Wirecard de lieveling van de Duitse financiële techsector. Het bedrijf bood allerlei betalingsdiensten aan en was daarmee een soort Duits Adyen. Er was een betaalapp voor smartphones, Wirecard gaf virtuele creditcards uit en regelde het betaalverkeer voor allerlei bedrijven, zoals KLM en Aldi, online maar ook in winkels. Op het hoogtepunt in 2018 was het bedrijf 28 miljard euro waard. Nu is Wirecard failliet, worden de activiteiten afgebouwd en dreigen straffen voor de voormalige topmensen.