27/1 in Nieuwsuur: 'Nederland nam risico's bij aanval Hawija' • Afvallen met injecties • Twijfel over fotograaf iconische Vietnamfoto

Nederland nam bewust risico bij bombardement Hawija

Een gebrek aan inlichtingen leidde tot veel burgerslachtoffers bij een luchtaanval op een bommenfabriek in de Iraakse stad Hawija in 2015. Ook heeft toenmalig minister Hennis van Defensie de Tweede Kamer in de nasleep "keer op keer" onvolledig en onjuist geïnformeerd. Dat blijkt uit een rapport van de commissie-Sorgdrager, die onderzoek deed naar dit bombardement door Nederlandse F-16's.

We spreken met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Hij bracht eerder in kaart hoe vaak ministers de Tweede Kamer onjuist of onvolledig informeren. Vooral het ministerie van Defensie maakte zich daar in het verleden schuldig aan: tussen 1990 en 2021 gebeurde dat in ieder geval veertien keer. Ook bespreken we het rapport met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.