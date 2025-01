Brand bij Iraakse ambassade in Den Haag, naastgelegen gymnasium ontruimd

In het pand van de ambassade van Irak in Den Haag is brand uitgebroken. De brand brak rond 11.00 uur uit in het dak van het pand, dat ontruimd is. Ook het naastgelegen Gymnasium Sorghvliet is ontruimd.

Bij de brand komt veel rook vrij. "Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitzetten", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep West.

Een persoon is nagekeken door de ambulance omdat diegene rook had ingeademd.

Oorzaak onbekend

Het gebied rondom het pand is afgezet zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Ook heeft de brandweer een drone ingezet. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Rond het gebouw staan steigers. Of die werkzaamheden met de brand te maken hebben, weet de woordvoerder niet zeker. "Volgens mij zijn ze aan het schilderen. En wij zijn binnen aan het blussen."