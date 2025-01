Meeste vuurwerkslachtoffers met oogletsel in tien jaar tijd

Bij de afgelopen jaarwisseling liepen zeker 187 mensen oogletsel op door vuurwerk. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In tien jaar tijd lag het aantal slachtoffers met oogletsel door vuurwerk niet zo hoog. In de helft van de gevallen ging het om kinderen.

Een op de drie patiënten heeft blijvend letsel. Vijftien ogen raakten blind, waarvan er zes operatief moesten worden verwijderd. In vier op de tien gevallen staken slachtoffers niet zelf het vuurwerk af.

De beroepsvereniging van oogartsen benadrukt dat het voorlopige cijfers zijn. Oogartsen kunnen bij een deel van de slachtoffers pas later vaststellen of het letsel blijvend van aard is. In april volgen definitieve cijfers.

De cijfers van afgelopen jaarwisseling komen in de buurt van vijf jaar geleden (2019 - 2020). Toen liepen 182 mensen oogletsel op. Vorig jaar ging het om 169 mensen. Het jaar daarvoor waren dat er 133.

Legaal vuurwerk

In meer dan de helft van de gevallen was legaal vuurwerk afgelopen jaarwisseling de boosdoener. In 8 procent ging het om illegaal vuurwerk. De cijfers zijn niet compleet, omdat omstanders bijvoorbeeld lang niet altijd weten of ze door legaal of illegaal vuurwerk zijn geraakt.

Niet voor het eerst pleiten Nederlandse oogartsen voor een verbod op consumentenvuurwerk, dat ze extreem onveilig noemen. "Oogletsels door vuurwerk zijn onnodig en kunnen voorkomen worden."

Afgelopen jaarwisseling gold in negentien gemeenten een vuurwerkverbod, waaronder in Utrecht, Tilburg en Alkmaar. Net als in voorgaande jaren trokken veel mensen zich daar niets van aan en staken ze alsnog vuurwerk af.