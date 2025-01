Oranje-international Kalma verruilt Wolfsburg voor PSV: 'Ik wil gewoon scoren'

Doelpunten maken kan de aanvalster zeker. Voordat ze naar Wolfsburg trok was ze zeer doeltreffend. In de seizoenen 2021/'22 en 2022/'23 werd ze bij FC Twente topscorer van de eredivisie met 33 en 30 doelpunten. In 2022 maakte ze zelfs de meeste doelpunten van iedereen in het vrouwenvoetbal.

Volledig fit

Kalma kan meteen in actie komen voor haar nieuwe ploeg, zo zegt ze op de site van PSV. "Bij VfL Wolfsburg heb ik de volledige voorbereiding op de tweede seizoenshelft meegedraaid, dus ik ben fit. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan."

Het is de tweede wintertransfer van de Eindhovense vrouwenploeg. Eerder liet PSV aanvalster Zera Hulswit naar Feyenoord vertrekken.

Afgelopen weekend verloor PSV door een gelijkspel tegen ADO Den Haag de koppositie van de eredivisie aan Ajax. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt twee punten.