Erasmusschutter Fouad L.: 'Het was als het uitvoeren van een recept'

"Ik ben er echt van overtuigd dat ik een prima dokter had kunnen zijn. Het is allemaal heel erg mis gegaan." Dat zei Erasmusschutter Fouad L. vanochtend in de rechtbank Rotterdam. Hij staat terecht voor de moord op een docent in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zijn buurvrouw en haar 14-jarige dochter.

De 33-jarige L. beschreef in de rechtbank dat hij sinds zijn vijfde dokter wilde worden, in 2012 geneeskunde ging studeren, maar tijdens zijn opleiding voor zijn gevoel werd tegengewerkt door docenten. Hij werd meerdere keren geschorst van de opleiding. Hij ontwikkelde "een extreme woede, een oncontroleerbare woede".

Toen L. ontdekte dat hij zijn diploma niet zou krijgen, ontwikkelde zich "een heel verschrikkelijk plan", zei hij. "Er moesten heel veel mensen dood."

Plan 'geminimaliseerd'

Hij kocht wapens, maar toen die in huis waren, had naar eigen zeggen een "intern conflict". Hij wilde niet zoveel mensen doden en onderhandelde met zichzelf. "In die onderhandeling werd dat plan dus geminimaliseerd, en dat werd het uiteindelijke plan. Dat was gewoon wat er overeen was gekomen."

De moord op de docent en zijn buurvrouw waren onderdeel van het uiteindelijke plan, dat L. op 28 september 2023 minutieus uitvoerde. "Het was als het uitvoeren van een recept. Er moest een script worden afgedraaid, zo simpel was het."

L. belde in de ochtend van die dag aan bij de buurvrouw. Haar 14-jarige dochter deed open, die hij direct doodschoot. "Zo was het plan bedacht, de eerste persoon die de deur opendoet, daar wordt op geschoten."

Hij ging terug naar zijn eigen woning, waar hij brand stichtte. Vervolgens ging hij weer naar de buurvrouw om haar te doden. Daarna stapte L. op zijn motor en reed naar het Erasmus Medisch Centrum waar hij zijn docent om het leven bracht.