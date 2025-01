Derde inzittende Nederlandse auto overleden na ongeluk in Düsseldorf

Een derde Nederlander is bezweken aan verwondingen na het ernstige auto-ongeluk in Düsseldorf dit weekend. Het is een vrouw van 53, meldt de Duitse politie.

De vrouw zat in de auto die zaterdagochtend in de wijk Golzheim meerdere keren over de kop sloeg. De 60-jarige bestuurder was op de slag dood, een 53-jarige mannelijke passagier overleed later in het ziekenhuis.

Een 54-jarige man die bij een bushalte zat, werd geraakt door rondvliegend puin. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De straat lag in de wijde omtrek bezaaid met onderdelen van de auto: