Proef geslaagd om ouders cijfers niet meer te laten inzien in app

Een proef waarmee ouders niet meer via de app Magister de cijfers van hun kind kunnen inzien, blijkt een succes. Het Jordan Montessori Lyceum in Zeist experimenteerde daar twee maanden mee en heeft besloten om de cijfers niet meer in de app te laten zien.

De app wordt gebruikt door leerlingen om onder meer te kijken welke vakken ze hebben en wat hun cijfers zijn. Ook kunnen leerlingen in de app worden ziekgemeld en staat erin of ze te laat waren gekomen.

Volgens Stijn Uittenbogaard, initiatiefnemer van het experiment, ervaarden leerlingen prestatiedruk doordat hun ouders mee kunnen kijken in Magister. Dat kwam eerder naar voren uit een vragenlijst die hij naar zo'n 500 leerlingen stuurde.

De reacties van ouders en leerlingen op de proef waren grotendeels positief, zegt de docent economie en bedrijfseconomie. "Leerlingen vinden het heel fijn dat ze op een zelfgekozen moment over hun cijfers kunnen praten", vertelt Uittenbogaard. Volgens de docent hebben de leerlingen zo meer de regie in eigen handen.

Ontevreden ouders

Ook veel ouders zijn blij en vertellen volgens de docent dat ze "trots ervaren bij mijn kind dat een goed cijfer haalde en dat met trots aan mij kon vertellen".

Toch is er ook een kleine groep ouders die niet niet zo enthousiast was met het experiment. "Er zijn ouders die de regie graag in eigen hand willen houden en dus niet meer op een door hun gekozen moment naar cijfers kunnen kijken." Ook zijn er enkele ouders die bij de school eisen om in Magister de cijfers van hun kind weer kunnen inzien.

Ondanks de ontevredenheid bij sommige ouders is er ook een groot deel dat aangaf geen mening over het experiment te hebben omdat ze de app niet gebruiken. Ook zei een ander deel van de ouders dat ze de cijfers niet hoeven in te zien.

Uittenbogaard raadt andere scholen aan om te onderzoeken of zij ook de cijfers uit Magister kunnen halen.