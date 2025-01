Belgische voetballer Nainggolan opgepakt in onderzoek naar cocaïnesmokkel

Meermaals in opspraak

De in Antwerpen geboren middenvelder speelde het grootste deel van zijn loopbaan in Italië, voor Cagliari, AS Roma en Internazionale. Meermaals kwam hij in opspraak, zo ook in het najaar van 2022 bij het Antwerp FC van toenmalig trainer Mark van Bommel.

Het contract van Nainggolan werd ontbonden nadat hij was opgepakt voor het rijden zonder rijbewijs en het gebruik van een e-sigaret op de bank tijdens een wedstrijd. Na korte periodes bij SPAL in Italië en Bhayangkara in Indonesië keerde hij vorige week terug in België.