Unieke combinatie Romeinse en Britse munten gevonden in provincie Utrecht

Bij Bunnik in de provincie Utrecht hebben twee zoekers met een metaaldetector in oktober 2023 404 zilveren en gouden munten uit het jaar 46 na Christus gevonden.

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Landschap Erfgoed Utrecht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben de vondst vanochtend onthuld. Het museum in Leiden spreekt van een "unieke combinatie van Romeinse en Britse munten" en stelt dat er niet eerder zo'n Romeins-Britse muntvondst op het Europese vasteland is gedaan.

Gevonden met metaaldetector

De vindplaats gold in de vroeg-Romeinse tijd als noordelijke grensregio van het Romeinse Rijk, dat de Neder-Germaanse Limes wordt genoemd. Vanaf daar vertrokken Romeinse soldaten naar Britannia, het huidige Groot-Brittannië.

Uit de vondst van 44 munten met daarop de naam van de Britse koning Cunobelinus blijkt dat soldaten ook vanuit daar terugkeerden naar het Europese vasteland. Die munten waren waarschijnlijk buit van Romeinse soldaten.

Restauratieatelier

Nadat de twee mannen enkele munten vonden hebben zij zich gemeld bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht, waar een archeoloog de munten onderzocht. Vervolgens zijn de munten door een restauratieatelier schoongemaakt.

Om meer te weten te komen over de locatie waar de munten zijn gevonden heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samen met de twee vinders nog een opgraving gedaan, waar uiteindelijk in totaal 404 munten zijn gevonden.

De munten zijn door het Rijksmuseum van Oudheden aangekocht, die de vondst heeft opgenomen in de tentoonstelling 'Nederland in de Romeinse Tijd'.