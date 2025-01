Raad voor rechtspraak vraagt Faber (opnieuw) om uitstel asielwetten

De Raad voor de rechtspraak doet een dringend beroep op minister Faber van Asiel (PVV) om twee asielwetten niet in te voeren, maar eerst te wachten op de invoering van maatregelen uit het Europese migratiepact.

Die Europese maatregelen leiden volgens de raad al tot forse extra werkbelasting voor onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en andere organisaties in de migratieketen. Als de twee wetten van Faber daar nog bovenop komen, kunnen organisaties het werk niet aan, vreest de raad. Het zal volgens de raad leiden tot rechtsongelijkheid en het vastlopen van de asielketen.

Vorige maand uitte de raad ook al grote zorgen, nu roept ze minister Faber op de twee wetten uit te stellen.

Faber heeft vandaag nog niet op de oproep gereageerd maar in een reactie vorige maand zei ze dat je "een keer moet beginnen". Ook zei ze er "alle vertrouwen in te hebben" dat "het goedkomt".

Versoberen

Het gaat om twee wetten die versoberingen in het asielstelsel moeten doorvoeren: de Asielnoodmaatregelenwet en het conceptvoorstel Wet tweestatusstelsel.

In die laatste wet wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die vluchten omdat ze gevaar lopen in hun land vanwege etniciteit, seksuele geaardheid of religie, en mensen die vluchten voor oorlog en (natuur)geweld. Nu bestaat dat onderscheid niet. De raad vreest dat mensen uit de eerste groep alsnog bij de tweede willen horen en naar de rechter stappen, wat de druk op rechters en de keten enorm verhoogt.

Het tweede wetsvoorstel regelt het verkorten van de verblijfsvergunning die asielzoekers kunnen krijgen: die gaat van 5 naar 3 jaar. Hierdoor zal de IND vaker moeten oordelen over verlengingsaanvragen, zegt de raad. Ook verwacht de raad een stijging van het aantal beroepen tegen deze beslissingen.

Europees Migratiepact

Samen met alle nieuwe Europese veranderingen zal de druk te hoog worden, zegt de raad. Bij de invoering van het Europese Migratiepact krijgen migranten vanaf 2026 aan de buitengrenzen van de EU te horen of ze naar binnen mogen. Er zal sneller gescreend gaan worden, via een zevendaags screeningsproces.

Tijdens de procedure worden er vingerafdrukken en gezichtsopnames gemaakt, die worden verzameld in een EU-database. Alle lidstaten krijgen toegang tot deze database en kunnen controleren of een asielzoeker niet in meerdere EU-landen asiel heeft aangevraagd.

Bezuinigingen

Bij een deel van de Tweede Kamer is er tegelijkertijd onbegrip over de geplande bezuinigingen op de asielketen, terwijl prognoses van het ministerie van Asiel en Migratie er rekening mee houden dat de wachtlijsten van de IND oplopen.

Partijen in de Kamer, waaronder GroenLinks-Pvda, D66 en CDA, vrezen voor een vicieuze cirkel als er tegelijkertijd fors bezuinigd gaat worden op de asielketen.