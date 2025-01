Australian Open-winnaar Sinner meldt zich af voor ABN Amro Open: 'Moet uitrusten'

De eerste teleurstelling voor Richard Krajicek als toernooidirecteur van de ABN Amro Open is daar. Australian Open-winnaar Jannik Sinner meldt zich af voor het toernooi in Rotterdam. "Mijn lichaam heeft tijd nodig om uit te rusten na de lange reeks in Australië."

Krajicek, die al een beetje rekening hield met afzeggingen, snapt de afwegingen van de Italiaan. "De Australian Open is voor Jannik lang en zwaar geweest. Dat zijn inspanningen zijn deelname in Rotterdam in de weg staan, is zowel voor hem als ons enorm jammer."

Sinner rekende zondag in de finale van de Australian Open in drie sets af met de Duitser Alexander Zverev. De 23-jarige grandslamwinnaar betreurt dat hij niet naar Rotterdam komt, daar waar hij het toernooi vorig jaar wist te winnen, zo zegt hij in het persbericht.

"Ik heb geweldige herinneringen aan het winnen van de titel en hoop er snel weer bij te zijn."

Niet de enige afmelding

Sinner is niet de enige topspeler die zich af moet melden. Ook de nummer 11 van de wereldranglijst, Grigor Dimitrov, laat weten dat hij er niet bij is op het toernooi dat op 1 februari begint.

Vanwege de ongunstige plek op de tenniskalender, kort na de Australian Open in Melbourne, is het toernooi in Rotterdam berucht om zijn afmeldingen. Bijna elk jaar ziet toernooidirecteur Krajicek wel een of meer toppers afhaken.