Zenuwachtige De Boo zette tv uit bij voorspelling Wüst: 'Iedereen verwachtte 33'er'

Hij werd dit weekend de snelste man ooit op een rondje van 400 meter, pakte twee Nederlandse records en was de eerste Nederlander onder de 34 seconden op de 500 meter. Jenning de Boo beleefde een topweekend bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary.

De 21-jarige Groninger moet zijn topprestaties op de 500 meter (33,87) en de 1.000 meter (1.06,05) nog een beetje laten indalen. "Maar ik denk dat ik nog harder kan", zegt hij in de NOS Schaatspodcast.

Het geheim van zijn goede prestaties op de snelle baan in Calgary? Misschien komt het wel door zijn vlucht naar Canada. "Ik heb voor het eerst businessclass gevlogen. Ik had een aanbieding bij de balie. Maar met deze prestaties heb ik dat ticket ook wel terugverdiend", zegt hij lachend.

'Die 33'er rijd je wel even'

De Boo kon dus comfortabel naar de ijsbaan toe waar hij grootse prestaties liet zien, maar echt ontspannen was het toptalent nooit.

"Ik was vrijdag al zo zenuwachtig voor de 500 meter. Zoveel mensen zeiden tegen mij: die 33'er ga je wel even rijden, dat doe je wel even. Dat gaf best veel druk."