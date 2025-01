Brandweer na ruim 30 uur klaar met grote brand op bedrijventerrein Goes

Een grote brand die zaterdag uitbrak op een bedrijventerrein in Goes, is na ruim 30 uur geblust. De brandweer meldde vannacht rond middernacht dat de laatste werkzaamheden zijn afgerond.

De brand brak afgelopen zaterdag rond 15.30 uur uit bij een bedrijf dat elektronica repareert. Al gauw sloegen de vlammen uit het dak. De brand leidde in de wijde omgeving tot rookoverlast.

Het leek erop dat de brand die nacht onder controle was, maar het vuur laaide gisterochtend weer op.

Geen slachtoffers

Gisteravond rond 21.00 uur werd het sein brand meester gegeven, waarna de brandweer vannacht nog bezig was met nablussen en sloopwerkzaamheden. Ruim 200 brandweerlieden zetten zich de afgelopen dagen in om de brand te blussen.

Op het moment dat de brand uitbrak waren nog personeelsleden binnen, maar zij konden zich op tijd in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Intense hitte

Bij de brand raakte een groot deel van het pand verwoest, zegt eigenaar William de Ruyter van het elektronicabedrijf tegen Omroep Zeeland. "De schatting is dat tegen de 10.000 vierkante meter verwoest is."

Dat het zo lang duurde voordat de brandweer de brand meester was, kwam onder meer door de intense hitte van het vuur. Daardoor kon de brandweer al snel niet meer het pand in. Dat merkte De Ruyter ook. "Ik zag zelfs ijzer smelten. Het maakt niet uit wat voor spullen je hebt. Dit soort vuur vernielt alles. Het is echt verwoestend. Het maakte alles binnen enkele uren kapot."

Toch blijft de eigenaar hoopvol. De Ruyter wil het liefst dat zijn bedrijf gewoon kan doorgaan. "Je hebt geen tijd om bij de pakken neer te zitten. We moeten door. We zijn volop bezig met een doorstart en om daar een nieuwe locatie voor te vinden. Dat heeft de hoogste prioriteit."