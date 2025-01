Palestijnen trekken massaal naar Noord-Gaza langs kustweg

Israël droeg inwoners van Noord-Gaza in de eerste weken van de oorlog in oktober 2023 op om naar het zuiden te trekken, waarna het de Gazastrook in tweeën deelde met de Netzarim-corridor. De naar schatting 1 miljoen Palestijnen die het noorden ontvluchtten, konden sindsdien niet terug naar huis.

De verwoesting in het gebied na ruim 15 maanden oorlog is enorm, zeker in Noord-Gaza waar Israël zeer zware bombardementen heeft uitgevoerd.