Palestijnen trekken massaal naar Noord-Gaza doordat Israël corridor openstelt

Premier Netanyahu kondigde gisteravond laat aan dat de inwoners van Gaza vandaag alsnog mochten terugkeren. Er was in de tussentijd duidelijkheid gekomen over de vrijlating van Arbel Yehoud, die samen met twee andere Israëlische gijzelaars deze week moet vrijkomen.

Israël droeg inwoners van Noord-Gaza in de eerste weken van de oorlog in oktober 2023 op om naar het zuiden te trekken, waarna het de Gazastrook in tweeën deelde met de Netzarim-corridor. De naar schatting 1 miljoen Palestijnen die het noorden ontvluchtten, konden sindsdien niet terug naar huis.

De verwoesting in het gebied na ruim 15 maanden oorlog is enorm, zeker in Noord-Gaza waar Israël zeer zware bombardementen heeft uitgevoerd.