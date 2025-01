Gukesh (18) ontsnapt in Wijk aan Zee aan schaakgekte: 'Grootste naam in Indiase sport'

Schakende stamgasten kijken verrast op van hun bord als de populaire schaakstreamer Sagar Shah met telefoon in de hand filmend Café de Zon binnenstapt. Weg stilte in de schaakkroeg. "Hello India!", roept een Nederlander die de man uit Mumbai herkent onder een dikke sjaal en muts.

De Indiase schaakgekte bereikt deze weken de gure Nederlandse duinen tijdens het Tata Steel Chess-toernooi. Want: Dommaraju Gukesh (18) speelt in Wijk aan Zee na een volle feestmaand, nadat hij als jongste schaker ooit de wereldtitel veroverde.

Hectisch was het al op het vliegveld bij zijn terugkeer uit Singapore. Omringd door politie, achter een woud aan camera's en spandoeken, stond de nieuwe volksheld daar, onder de confetti.

"Ik had het niet zo massaal verwacht", blikt wereldkampioen Gukesh terug op de drukke periode. "Maar ik ben blij dat schaken dezelfde aandacht krijgt als cricket in India of voetbal in Europa. Schaken wordt een enorm populaire sport."