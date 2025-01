Vijftig studenten uit huis bij brand in Tilburgs studentencomplex

Door een brand in een woning in een studentencomplex in Tilburg hebben ongeveer vijftig bewoners hun huis moeten verlaten.

De brand begon rond 01.45 uur in een woning op de vijfde verdieping in het complex aan de Verbernelaan. Kort na 02.00 uur begon de brandweer met het ontruimen van woningen. Bewoners werden aanvankelijk opgevangen in een naastgelegen gebouw.

De meeste bewoners zaten in gemeenschappelijke ruimtes toen de brand uitbrak, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere appartementen in het complex. Rond 02.30 uur was de brand onder controle en kon een deel van de bewoners weer naar huis.

Onbewoonbaar

De woning op de vijfde verdieping waar de brand begon is onbewoonbaar verklaard door de brandweer. De inwoners van de woningen op die verdieping konden in de nacht niet terugkeren door rook- en roetschade en zijn door andere studenten opgevangen. Ook inwoners van vijf woningen op de vierde verdieping mochten nog niet terugkeren in de nacht.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.