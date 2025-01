Rebellen melden stad Goma in Oost-Congo in handen te hebben

De Congolese rebellengroep M23 zegt de stad Goma in Oost-Congo in handen te hebben.

Gisteren meldde de hoogste VN-functionaris van het land al dat de rebellengroep de buitenwijken van provinciehoofdstad was binnengetrokken. Het vliegveld werd buiten gebruik gesteld en rebellen hadden het regeringsleger tot 03.00 uur vannacht gegeven om de wapens neer te leggen. Even voordat die deadline verstreek meldden de rebellen de inname van de stad.

In hun verklaring vroegen de rebellen inwoners van de stad om kalm te blijven en droegen ze militairen van het regeringsleger op om zich in een centraal gelegen stadion in de stad te verzamelen.

Soldaten opgevangen

In de Democratische Republiek Congo zijn VN-soldaten actief die deelnemen aan vredesmissie Monusco. Zij vingen eerder op de dag soldaten op aan de rand van de stad die zich hadden overgegeven.

Sinds november 2022 is het geweld in het land opgelaaid toen M23 de wapens weer op grote schaal oppakte. De afgelopen weken werd er veel terreinwinst geboekt door de groep. Zo werd ook de belangrijke aanvoerstad Minova al veroverd. Ze willen de macht krijgen over de kostbare grondstoffen in de regio zoals goud en kobalt.

Zij worden daarbij hoogstwaarschijnlijk gesteund door Rwanda. Volgens een VN-rapport is meer dan een derde van de bevolking van de provincie Noord-Kivu, waar Goma ligt, momenteel ontheemd door de strijd.

Buitenlandse militairen gedood

Door het geweld werden de afgelopen dagen zeker dertien buitenlandse militairen gedood. De Verenigde Staten en Frankrijk riepen tijdens een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad op tot een staakt-het-vuren en deden een beroep op Rwanda om zijn steun aan M23 in te trekken.

Waarnemend Amerikaanse ambassadeur Dorothy Shea waarschuwde dat de VS "alle beschikbare middelen zou overwegen" om degenen die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van het gewapende conflict ter verantwoording te roepen.