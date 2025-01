Zweden neemt schip in beslag dat mogelijk glasvezelkabel in Oostzee beschadigde

Zweden heeft een schip in beslag genomen dat mogelijk met opzet een onderwaterglasvezelkabel heeft beschadigd die Letland verbindt met het Zweedse eiland Gotland.

Zweedse aanklagers kondigden aan een vooronderzoek te zijn gestart naar de mogelijke sabotage. "Meerdere autoriteiten, waaronder de afdeling nationale politieoperaties, de kustwacht en de strijdkrachten, zijn betrokken bij het onderzoek", zegt hoofdofficier van justitie Mats Ljungqvist.

Russische haven

Het schip Vezhen ligt momenteel voor anker in de haven van de Zweede stad Karlskrona. Het vertrok enkele dagen eerder uit de Russische haven van Oest-Loega.

Op het moment dat de schade ontstond voer het tussen Gotland en Letland. De kabel is in het bezit van het Letse staatsbedrijf LVRTC. De kabel is volgens de directeur van het bedrijf "flink beschadigd en die schade is te wijten aan invloeden van buitenaf".

Schaduwvloot

De breuk volgt op een reeks incidenten van breuken van datakabels op de bodem van de Oostzee. Zo raakte eind december een onderzeese kabel in de Oostzee tussen Estland en Finland beschadigd. Het anker van schip Eagle S zou die schade hebben veroorzaakt.

Dat schip behoort tot de zogenoemde Russische schaduwvloot. Tot die vloot behoren honderden verouderde tankers die sancties ontwijken en ervoor zorgen dat er olie-inkomsten het land binnenstromen. Eagle S voer waarschijnlijk ook enkele uren boven een telecommunicatiekabel in de Noordzee boven de Waddeneilanden.

Eerder deze maand begon in het gebied een NAVO-missie met als doel om "verbeterde bewaking en afschrikking" te bieden in de Oostzee. Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Tromp is ook in de Oostzee en heeft de leiding over een groep schepen van NAVO-landen.