Kiescommissie Belarus roept Loekasjenko als winnaar uit bij schijnverkiezingen

De kiescommissie van Belarus heeft Alexander Loekasjenko zoals verwacht opnieuw uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Volgens de voorlopige uitslag kreeg de president 86,82 procent van de stemmen. Dat is het grootste aantal stemmen dat ooit aan hem is toegekend.

De definitieve resultaten worden op 3 februari door de kiescommissie bekendgemaakt, maar dat is slechts een formaliteit. Van tevoren was al duidelijk dat Loekasjenko voor de zevende keer op rij tot president zou worden uitgeroepen. In het land zijn onafhankelijke media verboden en belangrijke oppositieleden zijn gevangengenomen of gevlucht naar het buitenland.

Strengere regels in stembureaus

In de stembureaus golden strengere regels dan voorheen: stembiljetten mochten niet worden gefotografeerd, omdat bij de verkiezingen van 2020 aanhangers van oppositiekandidaat Tichanovskaja hun biljet fotografeerden om te bewijzen dat zij op haar hadden gestemd.

Dit jaar hingen er geen gordijntjes in de stemhokjes zodat makkelijk te controleren was of er niet stiekem foto's werden genomen. Oppositieleden die naar het buitenland gevlucht waren adviseerden hun aanhangers om dit jaar niet naar de stembussen te gaan uit protest.

Sinds 1994 aan de macht

Met de overwinning knoopt de 70-jarige president nog vijf jaar vast aan zijn 31-jarige regeerperiode. Na zijn herverkiezing in 2020 zei zowel de VS als de EU dat ze Loekasjenko niet erkenden als legitieme leider van Belarus.

In het land werd na de uitslag fel gedemonstreerd door aanhangers van Tichanovskaja. Loekasjenko liet die protesten met harde hand neerslaan. Tienduizenden mensen werden gearresteerd. Dit jaar gaven de VS en de EU al van tevoren aan dat de verkiezingen niet eerlijk en vrij zouden verlopen.