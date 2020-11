Taakstraf voor doodrijden fietser in Veenendaal

Een 50-jarige man die vorig jaar juni in Veenendaal een vrouw doodreed, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De man is op grond van zijn geloof niet verzekerd en draait persoonlijk op voor de financiële schade van het dodelijke verkeersongeluk, wat voor de rechtbank reden is om hem geen gevangenisstraf op te leggen.

Het ongeluk gebeurde op een kruising, waar de bestuurder uit Dodewaard met zijn bestelbus door rood reed en een overstekende fietser schepte. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Op dodelijke verkeersongelukken waarbij sprake is van ernstige schuld staan doorgaans celstraffen van een half jaar. De rechtbank besloot op advies van de reclassering om toch geen celstraf op te leggen zodat hij zijn bedrijf kan voortzetten en als kostwinner van zijn gezin met elf kinderen kan blijven zorgen, schrijft RTV Utrecht.

'Grote financiële gevolgen'

Het waarborgfonds gaat de bedragen die aan de nabestaanden zijn uitgekeerd verhalen op de onverzekerde man. "Dit betekent dat hij en zijn gezin de grote financiële gevolgen van het strafbare feit lang zullen voelen. Een gevangenisstraf zal, naast de gevolgen van zijn bedrijf en gezin, ervoor zorgen dat zijn schulden nog verder oplopen", aldus de rechtbank.

De rechtbank neemt in het oordeel ook mee dat de man heeft bekend, spijt heeft betuigd en "verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn rijgedrag, ook richting de nabestaanden". Naast de taakstraf legt de rechtbank de man ook een rijontzegging op van 24 maanden, waarvan 17 maanden voorwaardelijk.