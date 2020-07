Van Dongen verruilt Real Betis voor Atlético Madrid: 'Een perfecte stap'

"Dit is voor mij de perfecte stap", aldus Van Dongen. "Ik wil gewoon graag alles uit mijn carrière halen en met de Olympische Spelen en het EK voetbal volgend jaar is het goed voor mij om op zo'n hoog niveau te kunnen voetballen."

"Ik heb Sari de oren van het lijf gevraagd over Atlético", vertelt Van Dongen. "Het is jammer dat we daar niet samen zullen spelen."

Bij Atlético, dat in de kwartfinales van de Champions League staat en vorig jaar tweede werd in de Spaanse competitie, stond tot voor kort ook Oranje-keepster Sari van Veenendaal onder contract. Zij maakte in mei bekend dat ze komend seizoen bij PSV speelt.

Van Dongen was begin dit jaar een van de speelsters die voorop ging in de strijd voor betere arbeidsomstandigheden voor voetbalsters in Spanje.

Afgelopen oktober gingen zij in staking om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, wat uiteindelijk resulteerde in een collectieve arbeidsovereenkomst. In september begint in Spanje de vrouwencompetitie weer.