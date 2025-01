Netanyahu: Gazanen vanaf vandaag terug naar noorden, deal drie gijzelaars rond

Inwoners van de Gazastrook mogen vanaf vandaag terugkeren naar Noord-Gaza, heeft de Israëlische premier Netanyahu bevestigd. Hij kondigde ook aan dat de Israëlische gijzelaar Arbel Yehoud spoedig vrijkomt, evenals twee andere Israëlische gijzelaars.

De afspraak was eigenlijk dat Palestijnen al dit weekend mochten terugkeren naar het noorden van de Gazastrook, maar Israël verhinderde dat, omdat Hamas zich niet aan de afspraken hield. Yehoud zou gisteren eigenlijk al vrijkomen, maar Hamas zei dat dat "om technische redenen" niet was gelukt. Als reactie kondigde Israël aan dat de corridor tussen het noorden en het zuiden van de Gazastrook gesloten bleef.

Islamitische Jihad

Yehoud werd niet door Hamas, maar door Islamitische Jihad vastgehouden, een andere terroristische groepering die in de Gazastrook actief is en samen met Hamas de terreuraanslagen van 7 oktober uitvoerde. Qatar, dat de onderhandelingen over de gijzelaars en het staakt-het-vuren faciliteert, meldde eerder al dat er nu een overeenkomst is over de vrijlating van Yehoud en een aantal uur later bevestigde Netanyahu dat.

Naast Yehoud, komen ook twee andere gijzelaars vrij: de 21-jarige vrouwelijke militair Agam Berger en een derde nog onbekende persoon. Zij komen volgens Netanyahu hoogstwaarschijnlijk donderdag vrij. Komende zaterdag wordt volgens de afspraken weer een groep Israëlische gijzelaars geruild tegen Palestijnse gevangen.