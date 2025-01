Rebellen trekken stad Oost-Congo binnen, inname lijkt kwestie van tijd

De Congolese rebellengroep M23 is de buitenwijken van provinciehoofdstad Goma in het oosten van het land binnengetrokken. Dat zegt de hoogste VN-functionaris van het land. Het vliegveld is buiten gebruik gesteld.

M23 heeft de afgelopen weken aanzienlijke terreinwinst geboekt in Oost-Congo en heeft de stad al enkele dagen omsingeld.

De rebellengroep geeft het regeringsleger tot vannacht 03.00 uur om de wapens neer te leggen. "Daarna zullen we de stad innemen", zegt een rebellenwoordvoerder tegen persbureau Reuters. Goma is met zo'n twee miljoen inwoners de grootste stad in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

Vanwege de dreigende slag om de stad slaan burgers massaal op de vlucht: