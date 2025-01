Politie zoekt tips over gestolen auto in verband met kunstroof Drents Museum

De politie is op zoek naar beelden en tips over een gestolen en uitgebrande donkergrijze Volkswagen Golf, die betrokken is geweest bij de kunstroof van Roemeense topstukken uit het Drents Museum in Assen. Kort na de inbraak werd de auto gevonden onder een viaduct in het nabijgelegen Rolde.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de auto in de nacht van woensdag op donderdag is gestolen in Alkmaar. Rond dezelfde tijd is een kentekenplaat gestolen in het Friese dorp Witmarsum. De politie vraagt specifiek om tips uit de omgeving van die diefstallen.

Na de diefstal was de auto bijna 48 uur buiten beeld, tot hij vlak na de inbraak is gezien in de buurt van het Drents Museum. "Het achterhalen van de verblijfsplaats van de auto in de periode van donderdag 23 januari rond 04.20 uur en zaterdag 25 januari rond 03.50 uur is voor ons heel belangrijk", schrijft de politie.

Beelden van de brand

Kort na de inbraak kreeg de politie een melding van een autobrand in Rolde. Daar werd de gestolen Volkswagen aangetroffen, met de gestolen kentekenplaat. Bij het voertuig was niemand aanwezig.

De politie beschikt over beelden waarop te zien is dat de brand ontstaat. Even later is te zien dat een ander voertuig vlak bij de brandende auto stopt. De politie gaat ervan uit dat de daders met dat voertuig zijn gevlucht.

Minister wil koning spreken

Het Drents Museum had de gestolen voorwerpen te leen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Het waardevolste stuk dat werd buitgemaakt is de zogenoemde gouden helm van Cotofenesti, die in Roemenië zeer bekend en geliefd is. Het eeuwenoude stuk is van bijna zuiver goud.

In Roemenië is het nieuws dan ook hard aangekomen. De minister van Cultuur wil een gesprek met premier Schoof en koning Willem-Alexander. Dat zou moeten gebeuren in de marge van de herdenking van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz in Polen, waar ze morgen allemaal bij zijn.

Premier Ciolacu schrijft erover in een bericht op Facebook. Hij kondigt aan dat cultuurminister Intotero een "krachtige boodschap" van zijn regering zal overbrengen en zal benadrukken dat de gestolen stukken zo snel mogelijk moeten worden teruggevonden.

Beelden van verdacht persoon

In Roemeense media gaan beelden rond waarop gezichten van verdachten van de kunstroof te zien zouden zijn. Daarop is een man met een zwarte muts en een sporttas te zien die door het museum loopt.

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland zegt dat de beelden niet door de politie zijn vrijgegeven, maar die is er wel bekend mee. "Ze zijn vijf dagen voor de roof gemaakt. Op de beelden is een opvallend persoon in het museum te zien." Of diegene een van de daders van de roof is kan de woordvoerder niet zeggen. "Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan."

Museum overweegt rechtszaak

Roemeense media schrijven ook dat het Nationaal Historisch Museum overweegt naar de rechter te stappen als blijkt dat het Drents Museum de beveiliging niet goed had geregeld.

De directeur van het Drents Museum, Harry Tupan, zei gisteren dat er geen bewaker was in het museum ten tijde van de kunstroof. Volgens het Roemeense museum had er 24 uur per etmaal minimaal één bewaker aanwezig moeten zijn.

Uit documenten die in handen zijn van RTV Drenthe komt naar voren dat daarover niets in het contract staat, schrijft de omroep. Het Roemeense museum zou het contract echter anders interpreteren.

6 miljoen euro

Uit diezelfde stukken blijkt dat de gestolen helm een waarde vertegenwoordigt van 4,3 miljoen euro en de armbanden een waarde hebben van een half miljoen euro per stuk. De totale waarde van de gestolen stukken zou naar schatting uitkomen op bijna zes miljoen euro.

De volledige collectie van gouden en zilveren voorwerpen die aan het museum in Assen was uitgeleend heeft een verzekerde waarde van ruim 30 miljoen euro, zei de directeur van het Nationaal Historisch Museum op een persconferentie.