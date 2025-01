Kok wint 500 meter bij seizoensdebuut in wereldbekercircuit: 'Had graag 36'er gereden'

Femke Kok heeft de 500 meter gewonnen tijdens de wereldbekerwedstrijden in Calgary. De Nederlandse bleef met een tijd van 37,01 een kleine tweetienden verwijderd van haar eigen Nederlandse record van 36,83.

Kok was met haar lage 37'er sneller dan de Poolse nummer twee Andzelika Wojcik (37,16) en de Japanse nummer drie Kurumi Inagawa (37,24).

Dione Voskamp was na Kok op plek acht met 37,51, een persoonlijk record, de tweede beste Nederlander. Suzanne Schulting bleef met 37,77 slechts 0,06 seconde verwijderd van haar persoonlijk record en eindigde op de tiende plek. Jutta Leerdam viel met 37,79 tegen en die tijd was goed voor de twaalfde tijd.

Debuut

Regerend wereldkampioen Kok maakte in Canada haar seizoensdebuut in de wereldbeker op de 500 meter, nadat zij het begin van het wereldbekerseizoen had moeten laten schieten wegens fysieke klachten. De rentree op het hoogste niveau werd een succes.

Haar tijd van 37,01 was haar derde tijd ooit gereden op de 500 meter. Maar helemaal tevreden leek Kok niet met haar tijd, toen ze over de finish kwam in de eerste rit van de dag. "Ik had niet gedacht dat ik zou winnen met deze tijd. Ik had Wojcik zien rijden op de 1.000 meter en wist dat zij in goeden doen was."

Kok had liever iets sneller gereden. "Ik had graag een 36'er willen rijden, maar het is mijn eerste World Cup, dus ik ben tevreden. Ik ben blij dat ik weer terug ben."