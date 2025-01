Wisselvallig en zacht weer op komst, met af en toe zon

De laatste week van januari wordt een stuk zachter dan de afgelopen periode, met net als vandaag regelmatig zon. Toch is het vrij wisselvallig. Er valt tussendoor af en toe flink wat regen, en bovendien staat er maandag en dinsdag langs de kust vrij veel wind.

De oorzaak voor het wisselvallige weer van de komende dagen is een groot lagedrukgebied bij Ierland en Groot-Brittannië. Vanwege dat lagedrukgebied krijgen we bij ons de komende twee dagen een stevige zuidenwind met zachte lucht. Het wordt overdag op de meeste plaatsen 10 graden of meer.

Maandag begint de dag op veel plaatsen met wat bewolking en in de ochtend een paar buien. 's Middags is het op de meeste plaatsen droog en ook heel zonnig. In het noorden wordt het een graad of 9, in Limburg kan het plaatselijk 12 graden worden.

Dinsdag is er duidelijk meer bewolking, met de hele dag door een komen en gaan van buien. Het blijft nog steeds zacht, met een temperatuur overdag van een graad of 10.

Later onzeker

Woensdag neemt de wind af en wordt het iets minder zacht. Wel is het waarschijnlijk een groot deel van de dag droog, met af en toe wat zon. Tegen het einde van de week lijkt de kans op regen af te nemen, maar de verwachting wordt vanaf vrijdag vrij onzeker.

In Midden-Europa ligt tegen die tijd namelijk een hogedrukgebied met veel zon in de Alpen, en in Scandinavië is het dan juist onstuimig, nat en grijs. Ons land ligt precies op de grens tussen die twee weersoorten, en het is nog niet duidelijk wat het bij ons gaat worden.