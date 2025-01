Colombia weert deportatievluchten uit VS, Trump legt meteen sancties op

Colombia staat niet toe dat militaire vliegtuigen uit de Verenigde Staten met migranten aan boord op zijn grondgebied landen. Dat heeft president Petro bekendgemaakt op X.

Twee Amerikaanse vluchten die al onderweg waren naar het Zuid-Amerikaanse land zijn om die reden geweigerd, zegt een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters.

De toestellen hebben rechtsomkeert gemaakt naar een luchthaven in Californië. Er zouden in totaal zo'n 160 migranten aan boord zijn geweest.

Trump legt sancties op

De Amerikaanse president Trump heeft direct gereageerd. Het Colombiaanse weekblad Semana schrijft dat hij vanwege de maatregel de Amerikaanse ambassade in Bogotá heeft verboden om nieuwe visa-aanvragen in behandeling te nemen. Colombianen hebben een visum nodig om naar de VS reizen.

Ook kondigt Trump in een post op zijn socialemediaplatform Truth Social aan per direct vergaande sancties in te stellen tegen Colombia. Zo voert hij een tarief in van 25 procent op goederen uit Colombia en zegt dat binnen een week te verhogen naar 50 procent.

"Dit is pas het begin", dreigt Trump. Ook trekt hij visa van Colombiaanse overheidsfunctionarissen in en wil hij de financiële sector strafmaatregelen opleggen.

Verzet tegen deportaties

"De VS kan Colombiaanse migranten niet als criminelen behandelen", zegt Petro over het toegangsverbod voor de deportatievluchten. "Ik kan migranten niet dwingen in een land te blijven dat hen niet wil. Maar als dat land ze terugstuurt, moet dat met waardigheid en respect gebeuren". Colombianen die met een commerciële vlucht de VS uit worden gezet zijn overigens wel welkom.

De president staat in Latijns-Amerika niet alleen in zijn verzet tegen de geplande massadeportaties door Trump. Zo weigerde Mexico vrijdag ook al een deportatievliegtuig op zijn grondgebied te laten landen.

En gisteren eiste het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitleg van de VS over de "vernederende behandeling" van 88 Brazilianen die werden uitgezet met een lijnvlucht. De migranten zonder papieren waren aan handen en voeten geboeid. Ook zouden ze tijdens de vlucht zijn mishandeld.

Decreten

Trump heeft de kiezers beloofd dat hij op zijn eerste dag als president de grootste massadeportaties in de Amerikaanse geschiedenis op gang zou brengen.

Hoewel de uitzettingen niet meteen begonnen, ondertekende hij na zijn beëdiging vrijwel direct presidentiële decreten om zijn plan in gang te zetten. Deze week werden migranten opgepakt in 19 steden.

Volgens de immigratiedienst ICE arresteerden agenten vrijdag 593 mensen, bijna het dubbele van het aantal arrestaties in september vorig jaar, de laatste maand waarover gegevens beschikbaar zijn.

Toch is nog onduidelijk of er sinds de inauguratie daadwerkelijk meer illegale migranten zijn opgepakt dan gebruikelijk; op andere dagen kwam het aantal arrestaties overeen met de gemiddelden van vorig jaar.