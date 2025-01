President Sierra Leone 'weet niet wie drugscrimineel Jos L. is'

"De president is niet op de hoogte van de identiteit van de betreffende persoon", schrijft het ministerie van Informatie van Sierra Leone in een verklaring. President Bio was rond de feestdagen bij talloze publieke bijeenkomsten aanwezig, wordt benadrukt, en overal werden opnamen gemaakt.

De overheid heeft naar eigen zeggen nooit met welk land dan ook gecommuniceerd over L. De politie zegt wel alle samenwerking toe met Interpol en de Nederlandse autoriteiten.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie maakte deze week al bekend dat L. in Sierra Leone verblijft. Het is onduidelijk of Nederland een verzoek tot uitlevering heeft gedaan. Beide landen hebben geen uitwisselingsverdrag.

200.000 euro voor gouden tip

Jos L. is vorig jaar bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel wegens betrokkenheid bij drugstransporten en het opdracht geven tot moord. Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de drugshandelaar. Hij staat op de lijst van meest gezochte criminelen in Europa.

L. zou sinds 2023 in Sierra Leone verblijven. Het land is een belangrijk knooppunt bij de internationale handel in cocaïne. Veel drugstransporten uit Zuid-Amerika gaan via Freetown naar Europa.

Sierra Leone is een van de tien armste landen in de wereld, ondanks de aanwezigheid van kostbare grondstoffen zoals diamanten, goud en bauxiet. Er heerst een wijdverbreide corruptie.