Van Nistelrooij leidt Leicester naar eerste competitiezege in negen duels

Van Nistelrooij werd eind november aangesteld als hoofdtrainer bij Leicester City en begon uitstekend aan zijn dienstverband. Bij zijn eerste wedstrijd leidde hij de ploeg naar winst op West Ham United, maar daarna werd er acht wedstrijden niet meer gewonnen in de competitie.

Eén keer was er een gelijkspel, zeven keer een nederlaag. Alleen in de derde ronde van de FA Cup boekte Leicester in deze periode een zege.

In de wedstrijd tegen Tottenham keek Leicester na ruim een half uur spelen tegen een achterstand aan. Richarlison zette Totenham op voorsprong. Direct na rust maakte Jamie Vardy de gelijkmaker en vier minuten later maakte Bilal El Khannouss de winnende treffer.