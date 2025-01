Van Aert verrast veldritwereld: rivaal van Van der Poel bedenkt zich en rijdt tóch WK

Mathieu van der Poel krijgt in de jacht op zijn zevende wereldtitel veldrijden tóch te maken met zijn eeuwige rivaal. Een dag na zijn tweede plaats in de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen heeft Wout van Aert bekendgemaakt aanstaande zondag alsnog van start te gaan in het Franse Liévin.

Eigenlijk zou Maasmechelen de laatste veldrit zijn voor Van Aert, die zijn pijlen gericht heeft op de weg. Van Aert wil scoren in de voorjaarsklassiekers en een hoofdrol spelen in de Giro d'Italia, op een parcours dat op zijn maat gesneden is.

'Heel recent knoop doorgehakt'

"Het idee om deel te nemen aan het WK kwam pas heel recent in me op", stelt Van Aert op de website van zijn ploeg Visma-Lease a Bike. "Na Maasmechelen hebben de Belgische bondscoach Angelo De Clercq, mijn coach Mathieu Heijboer en ik de knoop doorgehakt om mee te doen. Ik verheug me erop om aan zo'n prachtige wedstrijd deel te nemen, en ik denk dat deze extra prikkel me goed gaat doen in de aanloop naar mijn grotere doelen op de weg."