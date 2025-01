Ver in blessuretijd zegeviert Sparta bij AZ, eerste winst onder Steijn

Drie dagen na de fraaie 1-0 zege op AS Roma in de Europa League had AZ-coach Maarten Martens weer een basisplaats ingeruimd voor spits Troy Parrott, tegen Roma als invaller matchwinner. Supersub Meerdink, dit seizoen tot vandaag goed voor zes goals als invaller, begon op de bank.

Voor Sparta was het onder coach Steijn, sinds begin november aan het roer, lang wachten op de eerste overwinning. Met in deze speelronde zeges voor mededegradatiekandidaten als RKC Waalwijk, FC Groningen en PEC Zwolle was een overwinning zo langzamerhand ook broodnodig.

Afgekeurde goal AZ

In de eerste helft hield het niet over qua spektakel. AZ had het betere van het spel, maar ging niet vol ten aanval. Het was wachten op een fout van Sparta, maar de Rotterdammers waren op hun hoede en hielden eenvoudig stand.

De eerste kans was na een half uur uit de counter voor Sparta, maar de kopbal van Camiel Neghli was veel te zacht en ging recht in de handen van keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro. Aan de andere kant leidde een foutje van Marvin Young tot een kans voor Parrrott, maar de AZ-spits schoot over.

In de tweede helft volgden meer mogelijkheden voor AZ, via Sven Mijnans en Ernest Poku. De afronding was opnieuw ondermaats. De Alkmaarse druk ging omhoog en tien minuten na rust veerde het thuispubliek op.