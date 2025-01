Loekasjenko zoals verwacht winnaar schijnverkiezingen Belarus

President Loekasjenko van Belarus is zoals verwacht de grote winnaar van de presidentsverkiezingen. Een exitpoll geeft hem 87,6 procent van de stemmen.

Dat Loekasjenko als winnaar uit de bus zou komen stond van tevoren al vast; onafhankelijke media zijn in Belarus verboden en alle belangrijke oppositieleden zitten in de cel of zijn naar het buitenland gevlucht. Zowel de VS als de Europese Unie heeft in de aanloop naar de verkiezingen aangegeven dat het stemmen niet vrij en eerlijk zou verlopen.

Foto stembiljet niet toegestaan

Loekasjenko, een trouwe bondgenoot van de Russische president Poetin, is al sinds 1994 aan de macht. Dit jaar golden in de stemhokjes nieuwe regels: zo mochten mensen geen foto meer maken van hun stembiljet.

In 2020 deden velen dat wel om na afloop van de verkiezingen te kunnen aantonen dat ze op oppositiekandidaat Tichanovskaja hadden gestemd. Om te kunnen controleren of er echt geen foto's werden gemaakt hingen er deze keer geen gordijnen voor de stemhokjes.

Vervalst

De verkiezingen van 2020, die volgens officiële cijfers ook waren gewonnen door Loekasjenko, leidden tot ongekend massale demonstraties, die met harde hand werden neergeslagen.

Ruim 65.000 mensen werden opgepakt, betogers werden dag na dag in elkaar geslagen. Velen waren ervan overtuigd dat de uitslag was vervalst en dat Tichanovskaja in werkelijkheid de meeste stemmen had gekregen.